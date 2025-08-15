Farmer prisiljen okončati uzgoj bizona zbog čopora vukova

Čopor vukova nastanjen u gorju Fichtel natjerao je poljoprivrednika Martina Höpfela da okonča više od 20 godina dugu tradiciju uzgoja bizona u mjestu Sichersreuth u Gornjoj Frankoniji u Njemačkoj. Unatoč velikim ulaganjima u zaštitne mjere, strah životinja od predatora i opasnost od nesreća na obližnjoj prometnici presudili su sudbini krda, piše Farmer.

Propala velika ulaganja

Kažu, situacija se drastično promijenila kada se u planinskom području pojavio čopor vukova s četiri mladunca. Sam miris predatora dovoljan je da uznemiri bizone, stvarajući realnu prijetnju da u panici probiju ogradu i izlete na prometnu cestu B303, što bi ugrozilo sigurnost vozača.

Höpfel je godinama ulagao u modernizaciju ograda, uključujući dodatna ojačanja protiv potkopavanja, što ga je koštalo oko 100 tisuća eura. Planirao je i nove mjere, poput ugradnje ravnih šipki na vrhu ograde, no nadležni su ih odbili zbog mogućnosti ozljeđivanja vukova. Ideja o postavljanju zaštitnog nasipa sličnog onima protiv kojota propala je zbog nedostatka dobavljača u regiji.

Veterinarski ured preporučio obustavu uzgoja

Zbog sve veće opasnosti, lokalni veterinarski ured preporučio je obustavu uzgoja. Höpfel je već započeo smanjivati krdo i od 22 grla ostalo ih je 13. Time završava profitabilan posao u kojem je tele bizona mogao prodati i za 4.000 eura, dok uzgoj jelena lopatara i običnog jelena, kojim se također bavio, donosi deset puta manju zaradu.

Razlika je i u pravnom statusu, ako jeleni pobjegnu iz ograđenog prostora, uzgajivač ne snosi odgovornost jer se smatraju divljači, dok bi bijeg bizona mogao imati ozbiljne pravne i sigurnosne posljedice.

Dok vukovi izazivaju značajne probleme, ris koji se u regiji pojavljuje već godinama nije prouzročio nikakvu štetu. Analiza snimki s nadzornih kamera potvrdila je prisutnost tri mlada risa, no oni ne predstavljaju prijetnju bizonima.