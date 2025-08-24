Najveći nasad šljive u Hrvatskoj velik kao 50 prosječnih nogometnih igrališta

Šljiva je jedno od najvažnijih voćnih stabala u Hrvatskoj, osobito u kontinentalnim krajevima (Slavonija, Baranja, Moslavina, Banovina, Kordun i Lika). Od sorti dominiraju Bistrica (Požegača), koja je tradicionalno najrasprostranjenija, te modernije sorte poput Stanley, Čačanska rodna, Čačanska ljepotica i Top.

Prošle godine smo, u odnosu na onu prethodnu, udvostručili proizvodnju ove voćke. Točnije, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, proizveli smo 11.423 tone, od čega je tržištu bilo namijenjeno 10.769 tona, dok se ostatak koristio pretežno za vlastite potrebe. Rast je to, dakle, za 5.712 tone nego 2023. godine kada smo proizveli 5.711 t.

Kada je riječ o poljoprivrednim gospodarstvima u sustavu potpora, a prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, šljive je 2024. godine uzgajalo 6.293 poljoprivrednih gospodarstava na 3.813 hektara (od čega je ekološka proizvodnja na 767 hektara). Usporedimo li podatke s onima od prije četiri godine, kada je šljivu uzgajalo njih 6.160 na 3.203 hektara, možemo vidjeti kako se broj proizvođača neznatno smanjio (za njih 133), dok su se površine pod ovom kulturom smanjile za 610 hektara.

Dva proizvođača prelaze 30 ha površina

Prvih 10 proizvođača zauzima 173 hektara površina čime nose tek nešto više od četiri posto ukupne hrvatske proizvodnje.

Najveći nasad ima tvrtka VG Fryer d.o.o. iz Velikog Grđevca u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s 37 hektara, a slijede je Rašeljke d.o.o. iz Novske u Sisačko-moslavačkoj županiji s 30 hektara te Danero trgovina, turizam, usluge d.o.o. iz Banskih Moravaca u Karlovačkoj županiji s 18 hektara.

Tablica: 10 najvećih proizvođača šljive u sustavu potpora u Hrvatskoj u 2024. godini

R.br. Naziv tvrtke/subjekta Površina (ha) 1. VG Fryer d.o.o. 37,2 2. Rašeljke d.o.o. 30,3 3. Danero trgovina, turizam, usluge d.o.o. 18,3 4. Eko invest d.o.o. 14,8 5. Kerasan d.o.o. 13,8 6. Mikulić Jiri 13 7. Adriatic Cor Invest d.o.o. 12,5 8. OPG Miškulin 11,2 9. Agro grupa d.o.o. 10,8 10. Hlad usluge d.o.o. 10,6

Tvrtka VG Fryer d.o.o. prošle je godine brojala 10 zaposlenika, a ostvarila je 412.251 eura prihoda s gubitkom 43.894 eura. Za 2023. godinu isplaćeno joj je 46.088 eura svih potpora.

Druga na listi, tvrtka Rašeljke d.o.o. je prema javno dostupnim informacijama 2024. godine imala 3 zaposlenih. Generirala je 738.530 eura prihoda s dobiti 5.641 eura. Za 2023. godinu ostvarila je pravo na isplatu 165.274 eura svih potpora.

Danero trgovina, turizam, usluge d.o.o. je lanjske godine zapošljavala dvoje ljudi, a ostvarila je 1,1 milijun eura prihoda s dobiti 13.943 eura. Ovoj je tvrtki za 2023. godinu isplaćeno 23.795 eura svih potpora.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Jedinstveni zahtjevi za potporu 2024. godine)