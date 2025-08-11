Zdravkov marketinški pogodak: "Ostao sam bez paradajza, imam listu čekanja"

"Ostao sam bez paradajza", kroz smijeh nam kaže mladi poljoprivrednik iz Bijeljine u susjednoj BiH, Zdravko Perić, koji je nedavno preko noći postao zvijezda regionalnih medija. S gajbom rajčica u rukama ispred plastenika nedavno je snimio kratki video za društvene mreže u kojem navodi kako je riječ o "najslađem paradajzu na svijetu" i obavještava kupce da je sezona narudžbi otvorena.

Možda ovdašnjoj javnosti ne bi bilo ništa neobično da Zdravko nije razgolićen do pasa. No, znao je što radi, društvene mreže su ‘eksplodirale’, video ima tisuće pregleda i stotine komentara, a prodaja ide ‘kao luda’. Treba imati na umu da je riječ o mladiću od 25 godina i da i njegovi vršnjaci objavljuju slične snimke, ali bez paradajza.

Tko je mladi farmer?

Sličnu strategiju Perić je, sa svojim vršnjakom i kolegom u agrobiznisu, Nemanjom Makićem primijenio i lani kada su također goli do pojasa, sa slamnatim šeširima i uz country glazbu reklamirali svoju farmu nesilica u slobodnom uzgoju "Farma 5 jaja".

Nemanja je u međuvremenu dobio ponudu igrati tenis u Crnoj Gori, pa Zdravko do njegovog povratka sam vodi farmu, koja je u međuvremenu proširena i sa šest plastenika u kojima proizvode povrće.

Mladi poljoprivrednici iz Bijeljine

Poljoprivredom i stočarstvom se bave i njegovi roditelji, iako je prethodno započinjao nekoliko drugih poslova, sudbina je odredila da će i on krenuti istim putem.

"Nabavili smo prvu turu od 120 koka. I već poslije 3 mjeseca nabavili 300 i odmah poslije 3 mjeseca 600. Sada smo na 1.500. Imanje je moje, u sklopu obiteljske kuće u selu Pučile u Bijeljini", priča nam Zdravko.

U plastenicima uzgaja povrće, oko 80% je rajčica. Osim toga na otvorenom rade krumpir i mrkvu. Počeli su s kreditom, a danas uspješno plivaju u biznisu i planiraju širenje.

"Sve što radimo ide u direktnu prodaju. Vršimo dostavu za Bijeljinu, Tuzlu i Sarajevo. Na određenim lokacijama se nađemo s mušterijama koji narudžbe rezerviraju preko Instagrama. Imamo pakete koje pravim", priča nam mladi farmer.

Od poljoprivrede se može živjeti, kaže nam, uz opasku da se nije naspavao duže vremena. Diže se oko 6 ujutro, često i ranije. Tko to može podnijeti,, dodaje, onda je spreman baviti se i poljoprivredom.

"Tko ne može, onda je stvarno teško jer koka neće trpjeti i ujutro biti gladna i čekati neke kasne sate. A tako i povrće ako se ne ubere, ono propadne i to je minus", ističe Perić.

U poslu mu pomažu prijatelji i susjedi, naravno, za dnevnicu. U planu je i širenje proizvodnje, ali i restoran u kojem će služiti jela spremljena od namirnica s njihovog polja. Krajem ove godine planiraju izbaciti i jednu turu tovnih pilića.

Zanimljivim klipovima do kupaca

Za privlačenje kupaca koriste društvene mreže. Kada su prošle godine u svibnju izbacili snimku s jajima za 15 dana su od viška jaja došli do toga da su morali odbijati kupce, na proizvodnju od 500 jaja dnevno.

Zdravko kaže da je na Instagramu od svoje 15 godine i nije gubio vrijeme, već je slušao savjete kako povećati marketing i prodaju. Ono što je naučio primijenio je na svoj poljoprivredni biznis.

Uz farmu koka pokrenuli i plasteničku proizvodnju

"U suštini bitno je samo da se privuče pažnja u tih par sekundi i ostalo će odraditi ljudi", kaže nam.

Najnovija reklama je bila takva da je napravio listu čekanja. "Imam nekih 100 kilograma dnevno rajčice. Već imam ljudi koji čekaju po 7 dana da dobiju svoju narudžbu. Sad se iskreno kajem što nisam posadio još."

Žene dominiraju među kupcima

Među stotinama komentara upravo ispod njegovog videa s rajčicom, dominiraju žene, a ovo su samo neki od njih: "Ubio me Bog ako sam ja ovdje vidjela paradajz"; "Takav se ne viđa po trgovačkim centrima"; "Izgleda vrlo ukusno! Paradajz je isto OK!"; "Mali obuci se, ima nas starijih sa slabim srcem"....

Pa ne iznenađuje da su upravo žene i najveći kupci.

"Nisu onakvi kao što su u komentarima, to su pristojni ljudi i mogu vam reći da i biramo mušterije. Ne želimo baš onakve komentare doživljavati uživo", kaže kroz smijeh.

Očekivao je, dodaje ovakve reakcije, čita ih i smije se, ali ga ne dotiču. Priznaje da je o svemu ranije obavijestio djevojku, koja, priča nam, razumije njegov posao te kroz šalu komentira da je ona jedina žena koja mora čuvati muškarca od starijih gospođa, a ne od djevojaka njenih godina.

Savjetuje svima, bez obzira bila to poljoprivreda ili neki drugi posao da se pozabave internetom i marketingom jer "možda nekada baka na pijaci ima bolji paradajz od mog, ali ljudi ne znaju za to".

Roditelji: "Nitko ti to neće kupiti"

Roditelji su ga, priča nam, savjetovali da ne sadi toliko, a kada im je rekao cijenu po kojoj će cijeni prodavati, onda su komentirali ‘neće ti to nitko kupiti’.

Danas razumiju da je bio u pravu. Podržavaju ga i pomažu od branja do pakiranja, ali i u poslovima oko koka. Posao nije samo na farmi, tako ovaj mladić mjesečno prijeđe 5-6 tisuća kilometara autom samo da sve stigne i nitko se do sada nije požalio.

"Cijene jesu više nego kod drugih, ali smatram da su OK za domaće proizvode, između ostalog, školjka od 30 jaja je od 14 do 16 maraka (7 do 8 eura), ovisi od veličine, a cijena paradajza je 5 maraka kilogram (2,5€)", precizira.

Riječ je o križancu sorti volovsko srce i roze, koja ima oblik volovskog srca i okus rozea, "lijep i sočan i ne vjerujem da ima igdje za kupiti ga", zato je odredio višu cijenu jer smatra da vrijedi.

Naslovna fotografija: Zdravko Perić/Instagram Farma 5 jaja