Traktor iz 1941. pronađen na dnu Tihog oceana

Neobična je ovo priča o starom traktoru koji nikada nije radio - nakon više od osam desetljeća pronađen je na dnu Tihog oceana, piše Agrarheute.

Kažu, ljubitelji oldtimer traktora obožavaju patinu, miris starine i priče koje njihovi strojevi nose. No, jedan traktor iz 1941. godine čuva najneobičniju do sada. Potpuno nov, bez ijednog radnog sata, stoji sačuvan na mjestu na kojem ga nitko ne bi očekivao, 5.300 metara ispod morske površine.

Stranica Historyfeels prikazala je traktor snimljen podvodnom kamerom. Riječ je o modelu A-14 proizvođača International Harvester, izrađenom 1941. godine. Bio je namijenjen američkoj vojsci za gradnju pista i transport tereta, ali nikada nije stigao obaviti ni jedan zadatak.

Razlog je što je traktor ostao privezan na palubi američkog nosača zrakoplova USS Hornet, koji je 1942. potopljen u Pacifiku tijekom Drugog svjetskog rata. Ondje i danas stoji netaknut, očuvan poput vremenske kapsule.

"Hornet je jedno od najdublje pronađenih olupina brodova u povijesti, a traktor je nakon više od 80 godina pod vodom i dalje jasno vidljiv i u zapanjujuće dobrom stanju", navodi historyfeels.

Zbog toga se ovaj A-14 danas smatra jednim od najneobičnijih oldtimer otkrića na svijetu. Za razliku od svoje "braće" koji su godinama orali njive i gradili ceste, ovaj traktor nikada nije dotaknuo zemlju, sačuvan je kao dio mračne, ali fascinantne priče vojne i tehničke povijesti.