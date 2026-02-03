Gotovo tisuću novih traktora u Hrvatskoj u 2025., ali quadovi i dalje iskrivljuju statistiku

Unatoč negativnim trendovima na europskom tržištu poljoprivredne mehanizacije, Republika Hrvatska u 2025. godini bilježi rast prodaje traktora. Prema podacima o novoregistriranim traktorima, tijekom prošle godine registrirano ih je 997, što je 198 više nego 2024. godine, odnosno rast od 24,5 posto. Time se Hrvatska izdvaja od susjednih zemalja poput Austrije, Slovenije i Srbije, gdje je u istom razdoblju zabilježen pad prodaje.

Iako je rezultat značajan, on je ipak niži u odnosu na rekordne godine 2021., 2022. i 2023., kada je prodaja bila potaknuta snažnim investicijskim ciklusima i velikim isporukama institucionalnim kupcima.

Rast temeljen na manjim snagama

Kako ističe Franjo Dominković, potpredsjednik Udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije u RH, povećanje prodaje u 2025. godini ponajprije je rezultat jače potražnje za traktorima manjih snaga, ali i oporavka prodaje nekih standardnih proizvođača nakon slabije 2024.

Poseban rast zabilježili su brendovi poput Lamborghinija, Armatraca i Sonalike, dok su se pozitivnim trendovima ponovno pridružili i Claas, Deutz, Massey Ferguson, John Deere, Kubota, Landini, LS, McCormick i Valtra.

Unutar AGCO grupe zabilježeni su različiti trendovi: Fendt je očekivano zabilježio snažan pad prodaje, nakon iznimno dobre 2024. obilježene velikim isporukama Podravki Agri, Valtra je ostvarila porast zahvaljujući ranije ugovorenim isporukama za Hrvatske šume i Podravku Agri, dok Massey Ferguson bilježi stabilan rast i povratak interesa kupaca.

Massey Ferguson bilježi stabilan rast i povratak interesa kupaca (Foto: Ivica Korman)

EU potpore ključni generator tržišta

Dominković smatra da je ključni razlog rasta prodaje traktora u Hrvatskoj korištenje EU potpora, i to u trenutku kada Europa i zapadna tržišta bilježe stagnaciju ili pad.

Riječ je o završnim isporukama iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., početnim natječajima iz Strateškog plana ZPP-a 2023.-2027., osobito za male i mlade poljoprivrednike, te potporama za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Takva kombinacija mjera stvorila je povoljan investicijski okvir, osobito za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Analiza tržišta pokazuje da standardni traktori i dalje čine okosnicu hrvatske prodaje. U 2025., 22 brenda standardnih traktora prodala su ukupno 870 traktora što čini 87,3 posto ukupne prodaje.

Posebne grupe su mali traktori (8 brendova), uglavnom dalekoistočne proizvodnje, s dugoročnim padom interesa, traktori s četiri ista kotača (9 brendova), pretežito talijanskog podrijetla, te ostali traktori, čak 29 brendova s minimalnom prodajom. U prošloj godini zajedno su prodali svega 26 traktora.

Riječ je većinom o brendovima čija je proizvodnja obustavljena ili je nestala s tržišta zbog likvidacija, promjene korporativnih strategija ili političko-trgovinskih ograničenja (IMT, Hürlimann, Ursus, Labinprogres, Belarus).

Quadovi su veliki statistički problem

Posebnu pozornost izazivaju quadovi, koji se u statistici vode zajedno s traktorima, iako u praksi imaju potpuno drugačiju namjenu i strukturu korištenja.

Od početka evidentiranja prodaje 2016., kada je registrirano 928 quadova, njihova prodaja kontinuirano raste. U 2025. zabilježen je rekordan broj od čak 3.978 prodanih primjeraka, čime je ukupna prodaja traktora i quadova zajedno dosegla 4.975 vozila, dok su quadovi činili gotovo 80 posto ukupnog broja registracija radnih vozila.

"Quadovi ozbiljno iskrivljuju sliku o stvarnoj prodaji traktora u Republici Hrvatskoj, i po količini i po prosječnoj starosti voznog parka", upozorava Dominković, dodajući kako će Udruga pokušati inicirati izmjene u metodologiji Državne statistike. Uspjeh tog nastojanja, ističe, ovisit će o političkoj volji.

Zbog izrazite složenosti i detaljnosti tablice koja obuhvaća 68 brendova traktora tijekom 20 godina, Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije poziva svoje članove, stručnu javnost i novinare da dostave prijedloge i mišljenja o novom razvrstavanju podataka, kao i o stvarnim uzrocima rasta prodaje traktora u Hrvatskoj u vremenu kada ostatak Europe bilježi negativne trendove.

Jedno je sigurno, iza brojki o prodaji ne stoji samo tržište, već kombinacija potpora, strukture poljoprivrede i statističkih izazova koje će tek trebati jasno razdvojiti.