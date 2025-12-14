Pobjeda pčelara: Patentni ured srušio pokušaj zaštite "veganskog meda"

Njemačko patentno i tržišno pravo ponovno je potvrdilo ono što propisuje i nacionalna regulativa, med je isključivo proizvod pčela. Nakon što je američka tvrtka MeliBio pokušala zaštititi svoju biljnu alternativu, njemačko Patentni i trgovački ured (DPMA) izbrisao je njihovo tzv. malo patentno pravo, čime je spriječeno korištenje naziva "med" za proizvode bez pčela, piše Agrarheute.

Tvrtka MeliBio dobila je u rujnu 2024. malo patentno pravo na "biljnu mednu kompoziciju", odnosno "veganski med". U svojoj prijavi MeliBio je argumentirao da je med u osnovi "mješavina šećera, kemikalija i aromatskih spojeva" koju je moguće proizvesti i bez pčela. Međutim, Honigverordnung (Njemačko udruženje profesionalnih i komercijalnih pčelara) jasno definira: med je prirodna slatka tvar koju proizvode medonosne pčele.

Na skupštini Njemačkog pčelarskog saveza (D.I.B.) 2024. u Bonnu, Tomas Hock, predsjednik Pčelarskog saveza Falačko Porajnje, upozorio je na potencijalne posljedice ovog patenta. Nakon njegova zahtjeva za brisanjem, D.I.B. je jednoglasno odlučio pokrenuti postupak protiv patentne prijave. Oštro se usprotivio i Njemački savez profesionalnih i komercijalnih pčelara, ističući kako naziv "med“ ne smije biti korišten za biljne šećerne proizvode.

DPMA je reagirao u svibnju 2025., kada je mali patent MeliBio-a službeno izbrisan. Iako tvrtka u SAD-u već godinama prodaje svoj biljni "med" pod brendom "Mellody", njemačka se vrata zasad zatvaraju.

Odluka se uklapa u širu europsku strategiju zaštite tradicionalnih prehrambenih naziva. EU je već ranije jasno propisala da su oznake poput "mlijeko", "maslac" ili "kobasica" namijenjene isključivo proizvodima životinjskog podrijetla.

Veganske alternative mogu se prodavati, ali moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kako ne bi dovodile potrošače u zabludu.