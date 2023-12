Zašto rezati voćke zimi i do koje temperature?

Rezidba voćaka daje oblikovane i zdrave krošnje, a njime utječemo i na odnos korijena i vegetativne mase te rodnost. Uklanjanjem suvišnih grana svjetlost prodire u sve dijelove krošnje, poboljšava se ventilacija, a štetnici i uzročnici bolesti nemaju povoljne uvjete za svoj razvoj.

Stabla spavaju

Za biljke je najbolje da se rezidba obavlja kada lišće opadne i stabla miruju. Gledajući na fiziološke procese u ovom periodu nastaje najmanji stres od rezidbe, a rane lakše zarastaju.

Voćari amateri, koji nemaju veliki broj stabala, mogu tijekom kasne jeseni obaviti sanitarnu rezidbu. Tada se uklanjaju slomljene, oštećene i suhe grane, ako vidimo simptome bolesti ili napada štetnika, mumificirane plodove.

Prava rezidba se ostavlja za rano proljeće, dok voćke još miruju, a vegetacija nije krenula. To daje mogućnost odabira, hoće li biti blaga ili jaka, u skladu s prirodom. Zimi može doći do smrzavanja rodnih pupoljaka i ako smo napravili jaku rezidbu možemo ostati bez uroda. Njezinim odlaganjem možemo provjeriti je li došlo do smrzavanja pupoljaka i prilagoditi rezidbu.

Zašto rezati zimi?

Za velike plantaže uobičajeno je da rezidba traje skoro cijele zime, kada je dan vedar i suh, bez oborina. U ovom razdoblju je lakše pregledati u kakvom je stanju krošnja, utvrditi položaj grana, otkriti probleme koji su nastali i koje možemo otkloniti. Samo drvo se lakše reže. Za amatere u ovom periodu je značajno da imaju više vremena posvetiti se ovom poslu.

Ono što je dobro kod rezidbe tijekom zime je da se smanjuje rizik od infekcija, štetnika koji u većini slučajeva miruju. Istovremeno možete pregledati jesu su glodavci i drugi štetnici prisutni u voćnjaku. Miševi, zečevi i srne mogu nanijeti veliku štetu, najviše mladim stablima.

Problemi koji se javljaju kod rezidbe u zimskim mjesecima nastaju najviše zbog zahlađenja, ali i zbog jakih, hladnih vjetrova. Posebnu pažnju treba obratiti na temperaturu na kojoj obavljamo rezidbu, a najbolje je kada je iznad 0ºC. U uvjetima negativne temperature, pogotovo ispod -5ºC, dolazi do oštećenja tkiva i takve rane su podložne pojavi raznih infekcija. Izbjegavajte rezidbu po mrazu i negativnim temperaturama, jer grane postaju lomljive, pucaju, javljaju se oštećenja reznog mjesta u vidu pukotina ili čireva.

Bitno je o kojoj vrsti ili sorti se radi. Toploljubive je bolje ostaviti za rano proljeće, to se u prvom redu odnosi na trešnje, marelice i rane šljive. Također, tada se orezuju stabla koja su obilno rodila, oslabljena zbog napada štetnika ili pojave bolesti, tek posađene sadnice i stara stabla koja su počela odumirati.