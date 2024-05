Najveći pčelinjak na svijetu ima 3.700 košnica

Pohvaliti se, ili se ne pohvaliti - pitanje je sad! Eci-peci-pec.... Stalo na onom prvom :) Daklem - kroz ova vrata je prolazio naš Baby Lasagna, divna osoba koju bi svatko poželio za sina, brata ili nešto treće. Bilo vama smiješno ili ne,... Više [+] Pohvaliti se, ili se ne pohvaliti - pitanje je sad! Eci-peci-pec.... Stalo na onom prvom :)

Daklem - kroz ova vrata je prolazio naš Baby Lasagna, divna osoba koju bi svatko poželio za sina, brata ili nešto treće.

Bilo vama smiješno ili ne, ja sam osjetila toplinu oko srca dodirujući vrata za koja sam se (kroz video uradak domaćina) uvjerila da ih je on otvarao i zatvarao. Želim dodati samo još ovo: imamo divnu mladež i - GO, Marko, GO!!!

