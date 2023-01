Nova sorta jabuke: HOT84A1 je otporna na sušu

Nova sorta jabuke pod nazivom HOT84A1 je stvorena na Novom Zelandu. Izuzetno je, kažu, dobro prilagođena uvjetima suše i viših temperatura. Plod je selekcije i križanja sorti Scired, koja nije patentirana, i Scilate, koja je US Plant Pat. No. 20,477 te je bila donator peludi. Istraživački rad je realiziran u okviru međunarodnog programa Hot Climate Programme gdje je u fokusu bio odabir biljaka prilagođenih globalnom zagrijavanju, adaptiranih na visoke temperature.

Križanje je napravljeno 2002. godine na stablima u regiji Hawke's Bay, na istočnoj obali sjevernog otoka Novog Zelanda, a sjeme je transportirano i posijano na parcelama u Gimenells-u blizu Lleide, u Španjolskoj.

Srednje bujna na podlozi M9

Sorta HOT84A1 je 2007. godine odabrana kao pojedinačna biljka iz populacije sadnica zbog atraktivnog izgleda, dobrog okusa, teksture i skladištenja. Prvo je vegetativno, aseksualno razmnožena u Španjolskoj i to pupoljkom na podlogu M9. Promatrana je kroz tri vegetativno razmnožene generacije u periodu od 2014. do 2018. te je utvrđeno da osobine ostaju stabilne na stablima starim pet do devet godina.

Plod je dobre teksture i okusa. U Španjolskoj je berba početkom listopada. Od ostalih sorti razlikuje se po dobroj obojenosti pokožice sa slabo definiranim prugama. Dozrijeva dva tjedna prije sorte Fuji.

Stablo dostiže visinu do 2,7 m, a širina krošnje je 1,4 m. Srednje je bujna na podlozi M9. Vegetativni pupoljci pucaju sredinom ožujka, a početak cvjetanja je vezan za prvi dio travnja. Latice su roze boje.

Plodovi imaju okus slatkog vina

Prosječna težina ploda je bila 298 g, a oblik je nešto izdužen. Odlikuje se tvrdom teksturom pokožice. Osnovna boja je žuta. Meso ploda je vrlo sočno, arome koja podsjeća na slatko vino. Bere se krajem rujna i početkom listopada. Odlična je desertna jabuka. Plodovi pokazuju manju osjetljivost na ožegotine od sunca. Može se čuvati do osam mjeseci na temperaturi od 0,5ºC.

Nositelji patenta su Novozelandski institut za istraživanje biljaka i hrane Limited iz Aucklanda, Novi Zeland, Institut De Recerca I Tecnologia Agroalimentaries IRTA iz Barcelone i FruitFutur AIE iz Lieide u Španjolskoj.