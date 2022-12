U središnjoj kineskoj pokrajini Hubei, početkom listopada započela je s proizvodnjom najveća farma svinja na svijetu, smještena u jednoj zgradi. Ima 26 katova i kapacitet za uzgoj i klanje 1,2 milijuna svinja godišnje, navodi Guardian.

Ova mega farma je kineski odgovor na nezasitnu potražnju za svinjetinom, najpopularnijim mesom u toj zemlji.

Tvrtka koja stoji iza objekta – Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Farming do sada nikada nije imala veze s poljoprivredom nego građevinarstvom, odnosno proizvodnjom cementa. Nakon pada tog sektora, prvotno su htjeli ulagati u proizvodnju gotove hrane. No, perspektivu vide u modernoj poljoprivredi, ali i priliku za korištenje vlastitih građevinskih materijala.

Farma se sastoji od dva dijela, a jedan je već u funkciji, dok se izgradnja drugog završava. Kada bude u punom pogonu, na raspolaganju će imati površinu od 800.000 četvornih metara s kapacitetom za 650.000 životinja.

Ovo je zdanje vrijedno 4 milijarde juana (gotovo 550 milijuna eura, op.a.), a sve je uređeno automatski - temperatura, ventilacija kao i hranilice i pojilice koji se kontroliraju pritiskom na gumb u središnjoj kontrolnoj sobi.

