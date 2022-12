Indijske patke trkačice višestruko su korisne

Prednost indijskih patki trkačica je što imaju niskokalorično meso, kvalitetna jaja, vrlo su otporne i što za hranidbu koriste puževe. Vode porijeklo iz Indije, a sada su raširene po cijelom svijetu.

Kada ih držimo u domaćinstvu mogu živjeti i do 12 godina. Zbog svog izgleda i specifičnog hoda prvobitno su korištene u cirkusima i zoološkim vrtovima za zabavu posjetitelja. Ubrajaju se u ukrasne pasmine. Nazivaju ih čistačima vrta, voćnjaka i dvorišta. Na njihovom jelovniku su razni kukci, puževi i miševi.

Velika nosivost jaja i kvalitetno meso

Karakterističan izgled i uspravan hod ih odvajaju od ostalih pasmina. Vrlo se brzo kreću. Prosječna težina ženki je od 1,5 do 2 kg, a mužjaka do 2,5 kg. Kada im osiguramo dobre uvjete i kvalitetnu hranu, pačići već nakon mjesec dana dostižu težinu odraslih primjeraka.

Odlikuju se različitom obojenošću perja. Mogu biti bijele, crne, podsjećati na divlje, srebrne, smeđe. Jasno je izražen spolni dimorfizam. Mužjaci i ženke se razlikuju po boji perja, kljuna, nogu, kao i prema glasanju.

Njihovo meso je kvalitetno i ukusno. Klanjem životinje težine 2 kg dobiva se oko 1,6 kg mesa. Tijekom godine snesu od 150 do 200 ili 300 jaja koja pojedinačno, prosječno imaju 75 g. Ljuska je plave ili bijele nijanse. Pronesu s pet do šest mjeseci starosti i najbolju nosivost imaju u prvih pet godina, a zatim se smanjuje. Na jednog mužjaka dolazi pet ženki. Patka može ležati na osam do deset jaja. Ipak, bolje je koristiti inkubator jer ženke slabije pokazuju majčinske instinkte prema pačićima. Često se događa da ih ostale patke zgaze.

Uvjeti uzgoja

Kada ih kupite, brzo će se naviknuti na novu okolinu. Po prirodi su mirnog karaktera i nisu konfliktne. Međutim, jato indijskih trkačica se stalno kreće i galami, posebno na bilo kakav znak opasnosti. Potrebno je osigurati 4m² ukupnog prostora po jednoj životinji kako bi se nesmetano mogle kretati. Vrlo su otporne na hladnoću, stres i bolesti.

Objekt treba biti suh, jer u vlažnim uvjetima su podložne pojavi bolesti i uginuću. Ne podnose ni propuh. Stelja se održava čistom i mijenja svaka dva do tri dana. Potrebno im je dovoljno čiste vode za piće. Bit će im neophodna i voda za kupanje kako bi se čistili i prali. Za održavanje nosivosti zimi potrebna je osvijetljenost tijekom 12 h.

Specifičnog su držanja (Foto: Depositphotos/luboskova)

Briga o pačićima

Pačići su dosta otporni. Potrebno ih je u prvim danima držati u čistoj kutiji sa steljom na podu. Optimalna temperatura se kreće od 26 do 28ºC, a vlažnost zraka između 60 i 75 posto. Neophodno je osvjetljenje, naročito prvog dana u trajanju od 24 h. Nakon toga se smanjuje na 14 h, odnosno 12 h kao kod odraslih. Najveća opasnost im prijeti od propuha i vlage. Smeta im jak vjetar i mraz. Puštaju se u šetnju u starosti od dva mjeseca, a tada treba i postaviti plitku posudu sa slatkom vodom da se počnu kupati. Pačići i odrasli su vrlo osjetljivi na nedostatak vitamina i minerala u hrani. U tom slučaju dolazi do gubitka perja, apatije, nedostatka apetita, životinje gube na težini, a može se razviti rahitis.

Kvalitetna hranidba

Patkama je potrebna uravnotežena hranidba obogaćena vitaminima i mineralima. U stalnoj su potrazi za njom, a u prirodi pronađu samo jednu trećinu pa posudu s hranom treba držati blizu objekta. Od žitarica im se daje kukuruz i pšenica, a same pronalaze male žabe, punoglavce, kukce, ličinke kukaca, puževe, miševe.

Potrebno im je dovoljno svježe trave i zelenog povrća poput maslačka, divljeg zelja, listova kupusa, špinata, listova koprive, komade mrkve, listova i komada cikle, kopar. U njihovu hranidbu uvrstite namjenske smjese, pšenične mekinje, lucernu i slično. Neophodan im je pijesak i šljunak. Pojilice za vodu trebaju biti čiste, dezinficirane, a pitka voda uvijek dostupna.